Problemas de infertilidade relacionados aos óvulos

Exames de sangue para medir a concentração de certos hormônios

Ultrassonografia

É possível que o médico avalie mulheres com as seguintes características para ver se há problemas de óvulos:

Aquelas com 35 anos de idade ou mais

Aquelas que passaram por cirurgia de ovário

Aquelas que responderam mal a medicamentos para fertilidade (por exemplo, gonadotrofinas) que estimulam a liberação e o amadurecimento de vários óvulos

O médico pode medir a concentração do hormônio folículo-estimulante e de estrogênio no sangue em um determinado momento durante o ciclo menstrual (o hormônio folículo-estimulante estimula a liberação de óvulos, um processo denominado ovulação). Uma elevação nos níveis de hormônio folículo-estimulante e uma redução nos níveis de estrogênio no início do ciclo menstrual sugerem a presença de um problema de óvulos.

Os exames mais confiáveis para diagnosticar problemas de óvulos são:

Exames de sangue para medir a concentração do hormônio antimülleriano (AMH), que é produzido pelos folículos (bolsas cheias de líquido no ovário que contêm o óvulo)

Ultrassonografia com um aparelho de ultrassom, que é colocado na vagina (ultrassonografia transvaginal) para ver e contar o número de folículos

Uma baixa concentração de hormônio antimülleriano indica que o número de folículos é pequeno. Um pequeno número de folículos (observados e contados durante um ultrassom) significa que a gravidez após a fertilização in vitro é menos provável, mas ainda é possível.

Contudo, a gravidez pode ser possível mesmo quando os resultados dos exames estiverem alterados.