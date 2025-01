A mulher tem a mesma chance de engravidar (aproximadamente 65%) independentemente de um tratamento malsucedido de clomifeno mais hCG ser seguido por estímulo com gonadotrofinas mais hCG ou imediatamente por fertilização in vitro. No entanto, a mulher engravida mais rapidamente e fica menos propensa a ter uma gravidez com três ou mais fetos quando o tratamento malsucedido com clomifeno é seguido imediatamente por fertilização in vitro. Assim, se o clomifeno mais inseminação intrauterina falharem, a próxima etapa costuma ser a fertilização in vitro.

Há evidência que sugere que as mulheres com mais de 38 anos de idade que têm infertilidade inexplicada conseguem conceber mais rapidamente quando a fertilização in vitro é realizada em vez de a estimulação ovariana controlada.