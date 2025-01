Considerações gerais sobre a infertilidade

Tratamento da causa

Às vezes, medicamentos

Às vezes, tecnologias de reprodução assistida

Fazer mudanças para remover ou diminuir o efeito dos fatores de risco, tais como cessação do tabagismo

Mesmo quando nenhuma causa específica de infertilidade consegue ser identificada, os futuros pais ainda podem se beneficiar do tratamento. Nesses casos, a mulher pode receber medicamentos que estimulam o amadurecimento e a liberação de vários óvulos – medicamentos para fertilidade. Exemplos disso são o clomifeno, letrozol e gonadotrofinas humanas. Esses medicamentos são mais úteis para as mulheres que têm problemas de ovulação.

Alternativamente, é possível que o médico use tecnologias de reprodução assistida ou outros procedimentos, tais como:

O processo de inseminação intrauterina inclui selecionar apenas os espermatozoides mais ativos que são então colocados diretamente no útero.

A fertilização in vitro (FIV) inclui estimular os ovários, coletar óvulos maduros, fertilizar os óvulos com espermatozoides em placas de Petri (in vitro), desenvolver os embriões em meio de cultura e, depois, implantar um ou mais embriões no útero da mulher.

Medicamentos para fertilidade e tecnologias de reprodução assistida podem causar gestação múltipla (por exemplo, gêmeos ou trigêmeos).

As pessoas com infertilidade também podem fazer mudanças para minimizar certos fatores de risco. Por exemplo, recomenda-se a cessação do tabagismo para pessoas que fumam, a perda de peso para pacientes com sobrepeso, nenhum consumo ou consumo moderado de álcool e o consumo de uma dieta equilibrada (com vitaminas, se necessário).

Enquanto um casal está recebendo tratamento para infertilidade, um ou ambos os parceiros podem sentir frustração, estresse emocional, sentimentos de inadequação e culpa. A pessoa pode sentir esperança e desespero alternadamente. Uma vez que ela se sente isolada e incapaz de se comunicar, a pessoa pode sentir irritação ou ressentimento contra o parceiro, pessoas da família, amigos ou o médico. O estresse emocional pode levar a fadiga, ansiedade, sono ou transtornos alimentares, além de incapacidade de se concentrar. Além disso, o ônus financeiro e o tempo necessário envolvidos no diagnóstico e tratamento podem causar desgaste no relacionamento.

O controle do estresse do tratamento de infertilidade pode ser melhorado se ambos os parceiros estiverem envolvidos no processo e receberem informações sobre o processo de tratamento (incluindo sua duração). Saber o que esperar e a chance de sucesso podem ajudar futuros pais a lidar com o estresse.

Algumas perguntas a serem feitas antes ou durante o tratamento incluem

Quando encerrar o tratamento

Quando procurar uma segunda opinião

Quando considerar uma adoção

Por exemplo, se a gravidez não ocorrer após três anos de tentativas ou após dois anos de tratamento para infertilidade, a chance de engravidar é muito baixa.

Aconselhamento e apoio psicológico, incluindo grupos de apoio, tais como o RESOLVE e o Family Equality, podem ajudar.