Diabetes durante a gravidez

O risco de complicações durante a gravidez pode ser reduzido pelo controle do nível de glicose no sangue. O nível deve ser mantido o mais próximo do normal possível ao longo da gravidez.

O médico aconselha à mulher com diabetes e que está planejando engravidar a começar a tomar medidas para controlar o nível de glicose no sangue imediatamente se ainda não o tiver feito. Essas medidas incluem seguir uma dieta apropriada, praticar exercícios físicos e, se necessário, tomar insulina. Alimentos com alto teor de açúcar são eliminados da dieta e as mulheres devem alimentar-se de forma a não adquirir excesso de peso durante a gravidez.

A maioria das gestantes com diabetes são orientadas a medir o nível de glicose no sangue várias vezes por dia em casa com um aparelho de medição da glicose. Se os níveis de glicose no sangue estiverem altos, é possível que a mulher precise tomar medicamentos hipoglicemiantes orais ou insulina.

Às vezes, o tratamento causa uma redução considerável dos níveis de glicose no sangue (um evento denominado hipoglicemia). A hipoglicemia, se grave, causa confusão e perda de consciência, e isto pode ocorrer a qualquer momento. Se uma mulher estiver propensa a episódios de hipoglicemia (por exemplo, se ela teve diabetes tipo 1 por um longo tempo), recebe um kit de glucagon e ela é ensinada como usá-lo. Glucagon, quando injetado, aumenta os níveis de glicose no sangue. Um membro da família também é ensinado a utilizar o kit. Então, se os sintomas da hipoglicemia grave ocorrerem, a mulher ou o membro da família pode injetar o glucagon.

O controle do diabetes é essencialmente importante ao final da gravidez, quando os níveis de glicose no sangue tendem a aumentar. Geralmente, uma dose mais alta de insulina é necessária.