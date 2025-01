Gestação a termo tardio e pós-termo

A gestação a termo tardio é definida como uma gestação que dura entre 41 semanas e 41 semanas e seis dias. Uma gestação pós-termo é uma que dura 42 semanas ou mais. Na pós-maturidade, a placenta não consegue mais manter um ambiente saudável para o feto porque a gravidez durou tempo demais.

Em média, a gravidez dura 280 dias (40 semanas), contados a partir do primeiro dia da última menstruação. Na maioria das gestações que vão um pouco além, até 41 ou 42 semanas, não ocorrem problemas. Porém, além desse período, podem ocorrer problemas porque a placenta não consegue continuar entregando nutrientes adequados ao feto. Esse quadro clínico é chamado de pós-maturidade.

A gestação pós‑termo aumenta os riscos para a gestante e para o feto, tais como

Trabalho de parto difícil devido a distocia de ombro (o ombro do feto fica encaixado no osso púbico da mãe e o bebê fica preso no canal vaginal)

A necessidade de haver parto por cesariana ou parto normal operatório (com fórceps ou a extrator a vácuo)

Crescimento anormal do feto (por exemplo, um feto muito grande ou um feto muito pequeno)

Escassez de líquido amniótico ao redor do feto (oligo-hidrâmnios)

Problemas no fluxo sanguíneo para o feto, privando o feto ou o recém-nascido de oxigênio

Liberação de mecônio (a primeira evacuação do feto) antes do parto

Natimorto ou morte do recém-nascido

Lacerações na região entre a abertura da vagina e o ânus (períneo)

Sangramento excessivo durante o parto (hemorragia pós-parto)

O mecônio pode ser inalado antes ou durante o parto, causando dificuldade de respiração ao feto logo após o nascimento. Esse distúrbio é denominado síndrome de aspiração de mecônio.

Um feto pós-maduro pode ter pele seca e descamando, unhas excessivamente compridas, uma grande quantidade de cabelo, pequenas dobras nas palmas e nas solas, pouca gordura corporal e manchas esverdeadas ou amareladas na pele causadas pelo mecônio.

Você sabia que...

Para poder diagnosticar uma gestação pós‑termo, o médico precisa determinar com exatidão a data prevista do parto. Se a mulher tiver ciclos menstruais regulares, o médico consegue calcular a data prevista do parto com base na data da sua última menstruação. Porém, a maneira mais exata de determinar a data da gravidez é por meio de um exame de ultrassom, sobretudo se for realizado nas primeiras 12 semanas de gestação.

Em geral, os exames são iniciados na 41ª semana de gestação para avaliar os movimentos do feto e seu ritmo cardíaco, bem como a quantidade de líquido amniótico (o líquido que envolve o feto), que diminui muito em gestações pós‑termo. O médico usa ultrassom e talvez use monitoramento cardíaco fetal eletrônico para monitorar a situação do feto.

Cogita-se dar início ao trabalho de parto (induzido), se o feto estiver tendo problemas ou houver uma diminuição excessiva da quantidade de líquido amniótico. Mesmo quando não existem problemas evidentes, os médicos cogitam fazer a indução do trabalho de parto às 41 semanas. Após 42 semanas, o trabalho de parto é geralmente induzido.

Às vezes, é necessário realizar um parto por cesariana.