Distúrbios de coagulação durante a gestação

Ultrassom com Doppler para verificar se existem coágulos sanguíneos nas pernas

Tomografia computadorizada para verificar a presença de embolia pulmonar

Se a mulher apresentar sintomas que indicam a presença de coágulo durante a gravidez, um ultrassom com Doppler (usado para avaliar o fluxo de sangue) pode ser feito para verificar se há coágulos nas pernas.

Se houver suspeita de embolia pulmonar, uma tomografia computadorizada (TC) pode ser realizada para confirmar o diagnóstico. A TC é realizada após a injeção de um meio de contraste radiopaco (que pode ser visto na radiografia) na veia. O meio de contraste flui pelos vasos sanguíneos e os realça. Este procedimento é chamado angiotomografia. Ela é relativamente segura durante a gravidez.

Se o diagnóstico de embolia pulmonar for ainda incerto, um processo chamado angiografia pulmonar (a angiografia dos vasos sanguíneos do pulmão) é necessário. Para este procedimento, o médico faz uma pequena incisão, geralmente na virilha ou, às vezes, no braço. Ele então insere um tubo fino e flexível (cateter) e o empurra através dos vasos sanguíneos até chegar a uma artéria no pulmão. Assim que o cateter estiver no lugar, um meio de contraste radiopaco é injetado através do cateter para delinear os vasos sanguíneos nos pulmões e radiografias são tiradas depois disso.

Depois que o bebê nasce, é possível que o médico utilize uma TC com um meio de contraste para verificar se a mulher tem coágulos sanguíneos na pelve.