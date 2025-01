Autocuidados durante a gravidez

A quantidade média de calorias adicionais que a gestante deve consumir para fornecer nutrição ao feto (no caso de mulheres que começam a gravidez com um índice de massa corporal [IMC] no intervalo normal) varia por trimestre:

Primeiro trimestre (não são necessárias calorias adicionais)

Segundo trimestre (aproximadamente 340 kcal a mais por dia)

Terceiro trimestre (aproximadamente 450 kcal a mais por dia)

A dieta deve ser bem equilibrada e incluir frutas, grãos e verduras frescas (consulte Comer bem durante a gestação: dicas rápidas). Alimentos ricos em fibras são uma boa opção. Peixes contêm nutrientes que são importantes para o crescimento e o desenvolvimento do feto. No entanto, a gestante deve optar por peixes com baixo teor de mercúrio. Consulte a seção Mercúrio em peixes e frutos do mar para obter mais informações.

Os médicos recomendam que a gestante tome um multivitamínico pré-natal contendo ferro e ácido fólico, mesmo que ela siga uma dieta adequada.

A gravidez duplica a quantidade de ferro necessária. A maioria das vitaminas pré-natais contém a quantidade diária recomendada de ferro ferroso para a gestação. Se a mulher tiver anemia ou desenvolver anemia durante a gravidez, talvez ela precise de uma dose maior de ferro que a tomada por outras gestantes. Suplementos de ferro podem causar um leve mal-estar gástrico e constipação.

Para prevenção, todas as gestantes e mulheres que estejam planejando engravidar ou que estão em idade fértil devem tomar um suplemento contendo 400 a 800 microgramas de ácido fólico (folato) por dia. Essas doses costumam estar disponíveis na forma de produtos de venda livre, tais como multivitamínicos. Uma insuficiência de ácido fólico aumenta o risco de o bebê nascer com um defeito congênito no cérebro ou na medula espinhal (defeito do tubo neural), tais como espinha bífida. As mulheres que tiveram um bebê com defeito do tubo neural devem tomar 4.000 microgramas de ácido fólico, começando três meses antes da concepção e continuando até 12 semanas de gestação, uma quantidade muito maior que aquela que costuma ser recomendada.

As gestantes devem manusear alimentos com segurança, evitar carne ou peixe malpassados e evitar certos frutos do mar com alto teor de mercúrio. Elas também devem evitar alimentos com alto risco de contaminação por Listeria, incluindo