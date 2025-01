Em aproximadamente 95% dos casos, a anemia durante a gravidez é causada por uma deficiência de ferro. A anemia por deficiência de ferro é geralmente causada por

Não consumir uma quantidade suficiente de ferro na dieta

Perda recorrente de ferro no sangue menstrual

Perda de sangue de uma gravidez anterior

É normal que a mulher perca, de modo regular, ferro todos os meses durante a menstruação. A quantidade de ferro perdido durante a menstruação é quase a mesma que ela consome por mês. Assim, a mulher não consegue armazenar muito ferro.

Para poder produzir glóbulos vermelhos no feto, a gestante precisa de uma quantidade duas vezes maior de ferro que a habitual. Assim, é comum o surgimento de uma deficiência de ferro e, frequentemente, resulta em anemia.

A deficiência de ácido fólico (folato) pode também causar anemia durante a gravidez. Se houver insuficiência de ácido fólico, há um aumento do risco de o bebê ter um defeito congênito do cérebro ou da medula vertebral (defeito do tubo neural), como a espinha bífida.

Exames de sangue conseguem confirmar o diagnóstico de anemia por deficiência de ferro ou anemia por deficiência de ácido fólico.

A anemia pode ser prevenida ou tratada usualmente através da obtenção de suplementos de ferro e ácido fólico durante a gravidez. Se a gestante tiver deficiência de ferro, normalmente é administrada suplementação de ferro ao recém-nascido. Tomar suplementos de ácido fólico antes de engravidar e durante a gravidez reduz o risco de o bebê ter um defeito de tubo neural.