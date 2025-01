Transtorno da dor gênito-pélvica/penetração

Dor vaginal profunda durante ou após a relação sexual pode ser causada por:

Vaginite (vaginose bacteriana, candidíase ou infecção por tricomoníase)

Em casos raros, um defeito de nascimento (por exemplo, uma divisão anômala dentro da vagina) ou um hímen que interfere na entrada do pênis

Cirurgia que causa o estreitamento da vagina (por exemplo, para reparar tecidos lacerados durante o parto ou para corrigir o prolapso de órgãos pélvicos)

Síndrome do músculo levantador do ânus (antigamente denominado vaginismo)

Dor miofascial (dor causada por tensão e sensibilidade em regiões do músculo denominadas pontos-gatilho)

Endometriose

Miomas

Nódulos na pelve (por exemplo, tumores e cistos ovarianos)

Faixas de tecido com cicatriz (adesões) entre os órgãos da pelve, que podem surgir após uma infecção, cirurgia ou radioterapia para câncer em um órgão pélvico (por exemplo, bexiga, útero, colo do útero, trompas de Falópio ou ovários)

O termo síndrome do levantador do ânus tem substituído amplamente o termo vaginismo, uma vez que os sintomas do vaginismo costumam ser causados por uma disfunção do músculo levantador do ânus. A síndrome do levantador do ânus é a contração involuntária do levantador do ânus, que é o principal músculo do assoalho pélvico. Esse distúrbio pode ser causado pelo medo de que a relação sexual seja dolorosa. Ele costuma começar já na primeira vez que a relação sexual é tentada, mas pode também surgir posteriormente, após períodos de estresse ou ter sofrido relações sexuais dolorosas ou trauma. Se a mulher temer que o sexo será doloroso, é possível que seus músculos pélvicos se contraiam automaticamente sempre que houver uma tentativa ou expectativa de relação sexual.

O hímen é uma membrana que circunda ou, em algumas mulheres, cobre a abertura vaginal. Quando a mulher tem relação sexual pela primeira vez, é possível que ocorra a ruptura do hímen, caso ele não tenha sido alargado anteriormente (por exemplo, com o uso de um absorvente interno ou por estimulação sexual com o dedo dentro da vagina), causando dor e sangramento. Algumas mulheres nascem com um hímen anormalmente apertado.