Endometriomas vulvares são cistos raros e dolorosos repletos de sangue que surgem quando o tecido do revestimento do útero (tecido endometrial) aparece na vulva.

Endometriomas podem ser dolorosos, sobretudo durante a atividade sexual e antes e durante as menstruações.

O médico normalmente consegue diagnosticar os endometriomas durante um exame pélvico.

Endometriomas na vulva são removidos por cirurgia.

Por motivos desconhecidos, blocos de tecido do revestimento do útero (tecido do endométrio) às vezes aparecem fora do útero. Esse distúrbio é chamado de endometriose. A endometriose raramente ocorre na vulva, que é formada pelos lábios e outros tecidos ao redor da abertura da vagina. É mais comum em outros locais, como os ovários.

Às vezes, o tecido endometrial forma um cisto (endometrioma).

Os endometriomas frequentemente surgem no local de uma operação anterior, como uma episiotomia (uma incisão para alargar a abertura da vagina para ajudar no parto) ou reparo de uma laceração na vagina ou vulva que ocorreu durante o parto.

Anatomia reprodutora feminina externa

Sintomas de endometriomas vulvares Endometriomas podem ser dolorosos, sobretudo durante a atividade sexual. Os endometriomas respondem a hormônios da mesma maneira que o tecido normal do endométrio. Assim, eles podem aumentar e causar dor, especialmente antes e durante as menstruações. Endometriomas são sensíveis e podem ter uma coloração azul. Eles podem se romper, causando dor intensa.

Diagnóstico de endometriomas vulvares Um exame pélvico

Biópsia Durante um exame pélvico, o médico normalmente consegue ver ou sentir os endometriomas que causam sintomas. Uma biópsia não é necessária para fazer o diagnóstico, mas o resultado da biópsia confirma o diagnóstico. Para fazer a biópsia, uma amostra de tecido é removida para ser examinada ao microscópio.