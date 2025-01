Tensão pré-menstrual (TPM)

Tomar anti-inflamatórios não esteroides (AINEs) talvez ajude a aliviar a dor de cabeça, a dor de cólica e a dor nas articulações. A mulher pode começar a tomar AINEs alguns dias antes de a menstruação começar para diminuir a intensidade das dores de cabeça ou das cólicas.

Tomar antidepressivos denominados inibidores seletivos da recaptação de serotonina (ISRS), tais como o citalopram, a fluoxetina, a paroxetina ou a sertralina, pode ajudar a mulher com sintomas de TPM mais graves ou com transtorno disfórico pré-menstrual. Esses medicamentos são a primeira escolha para alívio da ansiedade, irritabilidade e outros sintomas psicológicos, sobretudo se o estresse não puder ser evitado. Eles são usados para prevenir os sintomas e, para que tenham eficácia, eles devem ser tomados diariamente antes de os sintomas começarem ou, no caso de algumas mulheres com TPM, tomados diariamente nas duas semanas anteriores ao início da menstruação. Tomar esses medicamentos após o início dos sintomas em geral não os alivia. Esses medicamentos são os mais eficazes para reduzir a irritabilidade, a depressão, a sensibilidade nas mamas e as alterações no apetite.

A terapia hormonal pode talvez ajude. As opções incluem:

Pílulas anticoncepcionais

Supositórios vaginais de progesterona

Pílulas de progesterona

Injeção de progestina de longa duração (uma forma sintética do hormônio feminino progesterona) a cada dois ou três meses

Os contraceptivos orais que encurtam a menstruação ou que aumentam em até três meses o intervalo entre as menstruações, talvez ajudem algumas mulheres.

A brexanolona, administrada por via intravenosa, está agora disponível especificamente para o tratamento da depressão pós‑parto e pode ser particularmente útil se os medicamentos orais não forem eficazes.

Caso a retenção de líquido seja um problema, é possível que o médico receite o diurético espironolactona (que ajuda os rins a eliminar sais e água do corpo).

É possível que o médico peça à mulher que continue a registrar seus sintomas, para que ele possa avaliar a eficácia do tratamento para a TPM.

No caso de mulheres que têm transtorno disfórico pré-menstrual que persiste apesar de outros tratamentos, um agonista do hormônio liberador de gonadotrofina (GnRH) (por exemplo, a leuprolida ou a gosserrelina), administrado por injeção, talvez ajude a aliviar os sintomas. Os agonistas de GnRH são uma forma sintética de um hormônio produzido pelo corpo. Os agonistas de GnRH fazem com que os ovários produzam menos estrogênio e progesterona. Assim, eles podem ajudar a controlar as rápidas variações nas concentrações hormonais que ocorrem antes da menstruação e que contribuem para o surgimento dos sintomas. Além disso, a mulher costuma receber estrogênio combinado com uma progestina, tomados em doses baixas por via oral ou por meio de um adesivo transdérmico.