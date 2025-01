O líquido que vaza de um ou de ambos os mamilos é chamado de secreção no mamilo. Cada mama tem vários dutos de leite (de 15 a 20). Uma secreção pode vir de um ou mais desses dutos.

(Consulte também Considerações gerais sobre distúrbios de mama.)

Secreção no mamilo pode ocorrer normalmente durante as últimas semanas de gravidez e após o parto, quando o leite materno é produzido. A secreção no mamilo também pode ser causada por estimulação do seio em mulheres que não estão grávidas ou amamentando, sobretudo durante os anos férteis. Contudo, a secreção no mamilo em homens é sempre uma anomalia.

Uma secreção no mamilo normal costuma ser um líquido ralo, turvo, esbranquiçado ou quase transparente. No entanto, a secreção pode ter outras cores, como cinza, verde, amarelo ou marrom. Secreção sanguinolenta é anormal.

Secreções anômalas têm aparências variadas, dependendo da causa. Uma secreção anômala pode ser acompanhada de outras alterações, tais como pele com covinhas, inchaço, vermelhidão, descamação, feridas e mamilo invertido (retraído). (O mamilo é invertido se for puxado para dentro e não retornar à sua posição normal quando estimulado.) Se a secreção de apenas uma mama ocorrer espontaneamente (sem nenhuma estimulação do mamilo), isso é considerado anômalo.

Causas de secreção no mamilo Vários distúrbios podem causar uma secreção anômala. A presença de secreção de um duto de leite ou de uma mama é provavelmente causada por um problema nessa mama, como um tumor de mama não canceroso (benigno) ou, mais raramente, um tumor de mama canceroso (maligno). Uma secreção de ambas as mamas ou de vários dutos de leite em uma mama é mais provável que seja causada por um problema fora da mama, como um distúrbio hormonal ou ingestão de determinados medicamentos. Causas comuns de secreção no mamilo Normalmente, a causa é um distúrbio benigno dos dutos de leite, como os seguintes: Um tumor benigno em um duto de leite (papiloma intradutal)

Dutos de leite dilatados (ectasia do duto mamário)

Alterações fibrocísticas, incluindo dor, cistos e nódulos gerais

Uma infecção ou abscesso na mama Papiloma intradutal é a causa mais comum. Também é a causa mais comum de secreção no mamilo sanguinolenta quando não há nódulo na mama. Causas menos comuns de secreção no mamilo Alguns distúrbios estimulam a produção de leite materno em mulheres que não estão grávidas ou amamentando (consulte a tabela Algumas causas e características de secreção no mamilo). Na maioria desses distúrbios, o nível de prolactina (um hormônio que estimula a produção de leite materno) é elevado. Alguns medicamentos podem ter o mesmo efeito. O câncer é responsável por menos de 10% dos casos.

Avaliação da secreção no mamilo Sinais de alerta Secreção no mamilo é um motivo de preocupação quando É acompanhada por um nódulo que pode ser sentido

É sanguinolento ou rosa

Sai de uma mama apenas

Ocorre sem que o mamilo seja apertado ou estimulado por outros meios (quando ocorre espontaneamente)

Ocorre em mulheres com 40 anos de idade ou mais

Ocorre em um garoto ou homem Quando consultar um médico Se a secreção no mamilo continuar por mais de um ciclo menstrual ou se algum dos sinais de alerta estiverem presentes, a mulher (ou homem) deve consultar um médico. Atraso de uma semana mais ou menos não é prejudicial, a menos que haja sinais de infecção, como vermelhidão, inchaço e/ou uma secreção de pus. A mulher com esses sintomas deve consultar um médico dentro de um ou dois dias. O que o médico faz Inicialmente, o médico faz perguntas sobre os sintomas e histórico médico da mulher. Em seguida, o médico faz um exame da mama. Os achados identificados pelo histórico e pelo exame da mama frequentemente sugerem uma causa para a secreção e quais exames talvez sejam necessários (consulte a tabela Algumas causas e características de secreção no mamilo). Para ajudar a identificar a causa, o médico faz perguntas sobre a secreção e sobre outros sintomas que podem sugerir possíveis causas. Eles perguntam Se a secreção vem de uma ou das duas mamas

Qual a cor da secreção

Há quanto tempo ela está presente

Se ela é espontânea ou ocorre apenas quando o mamilo é estimulado

Se um nódulo ou dor na mama está presente Também é perguntado à mulher se ela teve distúrbios ou tomou medicamentos que podem elevar os níveis de prolactina. O médico examina a mama, à procura de anomalias, inclusive nódulos. Se a secreção não ocorrer espontaneamente, a região ao redor dos mamilos será pressionada com cuidado para tentar estimular uma secreção. O médico também apalpa os linfonodos nas axilas e acima da escápula para verificar se existem linfonodos aumentados. Tabela Algumas causas e características de secreção no mamilo Tabela Exames Se o médico suspeitar que a causa seja um distúrbio hormonal, exames de sangue serão feitos para medir os níveis do hormônio estimulante de prolactina e da tireoide. Se houver suspeita de um distúrbio da hipófise ou do cérebro, será feita uma ressonância magnética (RM) ou tomografia computadorizada (TC) da cabeça. Se a secreção não for obviamente sanguinolenta, ela será analisada para determinar se contém pequenas quantidades de sangue. Se houver sangue, uma amostra da secreção será examinada ao microscópio (chamado de citologia) para detectar se há células cancerosas. Uma ultrassonografia ou mamografia será realizada caso um nódulo possa ser sentido. O exame é semelhante ao de qualquer nódulo na mama. Cistos são drenados (por aspiração) e o líquido é examinado. Se o líquido for sanguinolento, ele é examinado quanto à presença de células cancerosas. Se o nódulo for sólido, será feita uma mamografia, seguida por biópsia. Uma mamografia será feita quando não houver nódulo, mas ainda houver suspeita de câncer ou quando os resultados de outros exames não forem conclusivos. Uma biópsia é realizada se os resultados de uma aspiração, ultrassonografia ou mamografia estiverem alterados. Caso uma ultrassonografia e mamografia não consigam identificar a causa e a secreção ocorra espontaneamente e venha do duto de leite, geralmente os médicos realizam um tipo especial de mamografia (denominada ductografia ou galactografia). Nesse procedimento, um meio de contraste (que ajuda a tornar as imagens mais nítidas) é injetado no duto e são obtidas imagens da mesma forma como é feito em uma mamografia normal. Este exame pode ajudar a descartar a possibilidade de câncer ou identificá-lo. Se nenhum nódulo puder ser sentido e a mamografia for normal, o câncer é altamente improvável. Às vezes, uma causa específica não pode ser identificada. A mulher deve consultar um médico com experiência no tratamento de distúrbios da mama caso ela apresente algum dos seguintes: Um caroço na mama

Secreção sanguinolenta ou cor-de-rosa

Uma secreção espontânea de uma mama

Uma alteração anteriormente detectada por mamografia ou ultrassonografia

Tratamento da secreção no mamilo Eventuais distúrbios identificados serão tratados. Se um tumor não canceroso ou distúrbio estiver causando uma secreção em uma das mamas, o duto do qual a secreção é proveniente poderá ser removido. Esse procedimento exige apenas anestesia local e não precisa de internação hospitalar.