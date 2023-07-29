honeypot link
Lydia Choi, MD
Campos de atuação e especialidades
Breast Surgery
Afiliações
Surgeon
Karmanos Cancer Center
Associate Professor
Wayne State School of Medicine
Certificados
American Board of Surgery
Capítulos e comentários do manual
Capítulos
Distúrbios de mama
Câncer de mama