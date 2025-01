Considerações gerais sobre distúrbios de mama

Em seguida, o médico faz o exame da mama. Com a mulher sentada ou deitada, o médico inspeciona cada uma das mamas à procura de irregularidades no formato, mamilos voltados para dentro (mamilo invertido) e nódulos. O médico também verifica se existem covinhas, espessamento, vermelhidão ou estiramento da pele sobre a mama. O médico aplica pressão ao redor dos mamilos para verificar se há secreção. A secreção é examinada para determinar se contém sangue. As axilas são examinadas para ver se existem linfonodos aumentados.

O médico pode examinar a mama e as axilas com a mulher em posições diferentes. Por exemplo, em uma posição sentada, o médico pode pedir a ela para pressionar uma palma da mão contra a outra na frente da testa. Esta posição faz com que os músculos do tórax se contraiam e fazem com que as alterações sutis na mama fiquem mais perceptíveis.