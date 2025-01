Cistos na mama são bolsas cheias de líquido que surgem na mama.

(Consulte também Considerações gerais sobre distúrbios de mama e Nódulos na mama.)

Cistos na mama são comuns. Algumas mulheres apresentam cistos frequentemente, às vezes acompanhados por outras alterações no tecido fibroglandular (composto por tecido conjuntivo fibroso e glândulas) na mama. Quando acompanhados por essas alterações (inclusive dor e nódulos gerais), os cistos são denominados alterações fibrocísticas.

A causa de cistos na mama é desconhecida, embora lesões possam estar envolvidas.

Cistos na mama podem ser minúsculos ou ter várias polegadas de diâmetro.

Às vezes, eles causam dor na mama. Para aliviar a dor, o médico pode drenar o líquido do cisto com uma agulha fina (processo chamado de aspiração). É realizado um exame microscópico do líquido para detectar a presença de células cancerosas apenas no caso de ocorrer o seguinte:

O líquido está sanguinolento ou turvo.

Apenas uma pequena quantidade de líquido foi obtida.

O nódulo ainda permanece mesmo depois de o líquido ter sido drenado.

Caso contrário, a mulher será examinada novamente no prazo de quatro a oito semanas. Se o cisto não puder mais ser sentido neste momento, ele não é considerado canceroso. Se ele tiver reaparecido, ele é drenado novamente e o líquido é examinado ao microscópio. Uma biópsia é feita se o cisto reaparecer pela terceira vez ou se ainda estiver presente depois de ter sido drenado.

Raramente, quando há suspeita de câncer de mama, os cistos são removidos.