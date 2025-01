Ruptura uterina Por Children's Hospital of Philadelphia Julie S. Moldenhauer , MD , Revisado/Corrigido: jan. 2024 VISUALIZAR A VERSÃO PARA PROFISSIONAIS DE SAÚDE

A ruptura uterina é quando ocorre uma laceração no útero no final da gestação ou durante o trabalho de parto que costuma ocorrer em mulheres que realizaram cirurgia anterior no útero (por exemplo, parto por cesariana anterior). A ruptura uterina pode fazer com que o feto fique flutuando no abdômen.

A ruptura do útero é muito rara. É uma emergência que exige tratamento imediato. O útero pode se romper antes ou durante o trabalho de parto. Os itens a seguir aumentam o risco de apresentar ruptura uterina: Mulheres que já tiveram um parto por cesariana, sobretudo se o trabalho de parto é iniciado com medicamentos (induzido) em vez de ocorrer espontaneamente.

Mulheres que tiveram cirurgia no útero.

O útero está excessivamente alargado (por exemplo, devido à presença de uma quantidade excessiva de líquido amniótico no útero ou vários fetos).

O feto está na posição incorreta para o parto e precisa ser virado. A ruptura causa dor grave e constante no abdômen da gestante e uma frequência cardíaca excessivamente lenta no feto. Para confirmar o diagnóstico de ruptura uterina, os médicos podem fazer uma incisão no abdômen para visualizar o útero diretamente. Este procedimento é chamado laparotomia. O parto do feto precisa ser feito imediatamente por cesariana. O útero então é reparado cirurgicamente. Às vezes é necessário extrair o útero (histerectomia).