A embolia por líquido amniótico é uma emergência potencialmente fatal e exige assistência urgente por uma equipe de especialistas com equipamento de cuidados intensivos.

É possível que a mulher com embolia por líquido amniótico receba uma transfusão de sangue e hemoderivados. A injeção de um fator de coagulação do sangue (que ajuda o sangue a coagular) pode salvar vidas. A mulher talvez precise de assistência para respirar ou medicamentos para ajudar com a contração do coração. Geralmente, a RCP é necessária.

Caso a RCP não resolva a parada cardíaca na gestante, o parto do bebê talvez seja feito imediatamente com fórceps ou extrator a vácuo ou por meio de parto por cesariana. O parto pode ser fundamental para a sobrevivência da mulher e salvar a vida do feto se este tiver idade suficiente para sobreviver fora do útero.

A mulher recebe medicamentos usados para induzir contrações para ajudar a evitar sangramento excessivo.