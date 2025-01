Apresentação fetal, posição e situação (incluindo apresentação pélvica)

Durante a gestação, o feto pode ficar posicionado de várias maneiras no útero da mãe. O feto pode estar com a cabeça para cima ou para baixo ou voltado para as costas ou frente da mãe. Nos estágios iniciais, o feto consegue se mover facilmente ou mudar de posição conforme a mãe se move. Perto do final da gravidez, o feto é maior, tem menos espaço para se mover e permanece em uma única posição. A posição do feto tem um efeito importante sobre o parto e, no caso de algumas posições, é necessário realizar um parto por cesariana. Existem termos médicos que descrevem com exatidão o modo como o feto está posicionado, e identificar a posição fetal ajuda o médico a prever possíveis dificuldades durante o trabalho de parto e o parto.

Apresentação diz respeito à parte do corpo do feto que sai primeiro pelo canal vaginal (denominada de parte de apresentação). Em geral, a cabeça está na frente, mas às vezes, as nádegas (apresentação pélvica), o ombro ou a face estão na frente.

A posição diz respeito à direção em que o feto está voltado, se para trás (occipital anterior) ou para frente (occipital posterior). O occipital é um osso na parte posterior da cabeça do bebê. Portanto, a posição quando o bebê está voltado para trás é denominada occipital anterior (ou seja, voltado para as costas da mãe e voltado para baixo quando a mãe se deita de costas). Por outro lado, a posição quando o bebê está voltado para frente é denominada occipital posterior (ou seja, voltado para o osso púbico da mãe e voltado para cima quando a mãe se deita de costas).

A situação diz respeito ao ângulo do feto em relação à mãe e ao útero. A situação longitudinal (quando a coluna vertebral do bebê está paralela à coluna vertebral da mãe) é normal, mas às vezes o bebê está de lado (situação transversa) ou em ângulo (situação oblíqua).

Levando em conta esses aspectos de posicionamento fetal, a combinação que é a mais comum, mais segura e mais fácil para o parto é quando:

Cabeça primeiro (denominada de apresentação de vértice ou cefálica)

O bebê está virado para trás (posição occipital anterior)

A coluna vertebral do bebê está paralela à coluna vertebral da mãe (situação longitudinal)

O pescoço do bebê está dobrado para frente com o queixo voltado para dentro

Braços dobrados sobre o peito

Se o feto estiver em uma posição, apresentação ou situação diferente, o parto pode se tornar mais difícil e o parto normal talvez não seja possível.

Variações na apresentação, posição ou situação fetal podem ocorrer quando:

O feto é muito grande em relação à pelve da mãe (desproporção fetopélvica).

O útero tem um formato anômalo ou contém massas, como miomas.

O feto tem um defeito congênito.

Há mais de um feto (gestação múltipla).

Posição e apresentação do feto