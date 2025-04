A placenta prévia é quando a placenta está presa (implantada) sobre a abertura do colo do útero, na parte inferior do útero, em vez de na parte superior.

É possível que a mulher tenha sangramento indolor, às vezes abundante, no final da gravidez.

A ultrassonografia pode normalmente confirmar o diagnóstico.

Seguir um regime de atividade modificada pode ser o suficiente, mas se o sangramento for intenso e continuar ou se o feto ou a mulher apresentarem problemas, um parto por cesariana será realizado.

Geralmente, a placenta fica situada na parte superior do útero. Na placenta prévia, a placenta está localizada na parte inferior. Ela cobre a abertura do colo do útero, ou seja, a entrada para o canal vaginal. Às vezes, a placenta está situada próxima à abertura do colo do útero e não sobre ele (uma situação denominada placenta baixa).

A placenta prévia ocorre em um a cada 800 partos, aproximadamente. Até 2% das gestantes apresentam placenta prévia durante o segundo trimestre. A placenta prévia às vezes pode ser visualizada em uma ultrassonografia. No entanto, ela desaparece por conta própria em mais de 90% das mulheres antes do parto. Se isso não resolver, a placenta pode se descolar do útero, privando o bebê do suprimento de sangue. A passagem do bebê pelo canal vaginal também pode rasgar a placenta, causando sangramento grave.

Os fatores de risco (quadros clínicos que aumentam o risco de apresentar o distúrbio) para a placenta prévia incluem:

Ter tido mais do que uma gravidez

Ter tido uma cesariana

Ter uma anomalia estrutural do útero, como miomas

Ter tido um procedimento que envolveu o útero como, por exemplo, a remoção de miomas do útero (miomectomia) ou dilatação e curetagem (D e C) realizadas várias vezes

Tabagismo

Estar grávida de gêmeos, trigêmeos ou mais bebês (multípara)

Ter mais idade

Sintomas da placenta prévia A placenta prévia não costuma causar sintomas e os médicos a descobrem durante um ultrassom de rotina no segundo trimestre. A placenta prévia pode causar sangramento vaginal indolor que tem início súbito. O sangue pode ter uma coloração vermelho-vivo. O sangramento pode tornar-se abundante, pondo em risco a vida da mulher e do feto. Algumas mulheres também têm contrações. Placenta prévia Imagem A placenta prévia pode causar problemas para o feto, como: O feto pode estar em uma posição anômala.

O feto talvez não cresça tanto quanto esperado (restrição do crescimento intrauterino).

Vasos sanguíneos conectando o cordão umbilical à placenta podem bloquear a saída do feto através da abertura do colo do útero (vasa prévia). Se a mulher tiver tido anteriormente placenta prévia com parto por cesariana, o risco de que a placenta estará presa com muita firmeza ao útero (placenta acreta) aumenta. A placenta acreta pertence a um grupo de distúrbios denominado espectro da placenta acreta. Esses distúrbios variam de acordo com quão firmemente a placenta está presa ao útero.

Diagnóstico da placenta prévia Ultrassonografia O médico suspeita da presença de placenta prévia em gestantes com sangramento vaginal que tem início durante o segundo ou terceiro trimestres. Uma ultrassonografia ajuda o médico a identificar a placenta prévia e diferenciá-la de uma placenta que tenha se descolado precocemente (ruptura prematura da placenta). Caso a mulher tenha sangramento vaginal que se acredite ser causado por placenta prévia, o médico monitora a frequência cardíaca do feto para determinar se ele está tendo problemas, como, por exemplo, não estar recebendo oxigênio suficiente. Problemas com a placenta