Insuficiência istmocervical

Costurar ao redor ou através do colo do útero para prevenir que ele se abra precocemente

O médico pode colocar pontos ao redor ou através do colo do útero para evitar que ele se abra precocemente. Tais procedimentos são denominados de cerclagem cervical.

Uma cerclagem pode ser realizada em vários momentos durante a gestação, dependendo do histórico de gravidez e das decisões médicas que a mulher toma com o médico. No caso de mulheres que tiveram dois ou mais abortos espontâneos durante o segundo trimestre que foram diagnosticados como tendo sido decorrentes de insuficiência cervical, é possível que o médico recomende a realização de uma cerclagem antes da gravidez ou durante o primeiro trimestre.

Às vezes, é possível que a mulher não tenha tido nenhum histórico de aborto espontâneo no segundo trimestre, mas o encurtamento do colo do útero é detectado por ultrassom durante a gestação. Nesses casos, o médico faz uma avaliação e pode recomendar o uso de progesterona vaginal e continuar a monitorar por meio de ultrassom. O médico talvez sugira fazer uma cerclagem se a mulher tiver antecedentes de parto prematuro e um ultrassom tiver detectado um colo do útero curto.

Antes da cerclagem cervical, a mulher recebe anestesia geral ou anestesia regional. Em seguida, o médico costuma inserir instrumentos através da vagina para dar os pontos. Os pontos são normalmente removidos antes do parto. Se uma cerclagem tiver sido colocada antes da gravidez, os pontos são deixados no lugar e um parto por cesariana será realizado.

Cerclagem cervical Imagem

Caso haja suspeita de trabalho de parto prematuro após 22 semanas de gestação, é possível que o médico receite corticosteroides (para ajudar com o amadurecimento dos pulmões do feto) e repouso modificado (atividade modificada). O repouso modificado significa que a mulher deve descansar durante a maior parte do dia.