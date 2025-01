Tratamento da doença hemolítica do feto e do recém-nascido

Transfusões de sangue, no caso de anemia no feto

Às vezes, parto prematuro

Se o sangue do feto for Rh negativo ou se os resultados dos exames continuarem a indicar que o feto não tem anemia, a gravidez pode continuar até o fim sem nenhum tratamento.

Se a anemia for diagnosticada no feto, ele pode receber uma transfusão de sangue antes do nascimento por um especialista em um centro especializado em gestações de alto risco. Na maioria das vezes, a transfusão é feita através de uma agulha inserida em uma veia do cordão umbilical. Normalmente, outras transfusões são administradas até à 32ª ou 35ª semana de gestação. A época exata para administrar as transfusões depende da gravidade da anemia e da idade do feto. A época do parto toma por base a situação individual da mulher.

Antes da primeira transfusão, corticosteroides costumam ser administrados a mulheres cujas gestações já tenham durado 23 semanas ou mais. Os corticosteroides ajudam com o amadurecimento dos pulmões do feto e ajudam a prevenir as complicações que podem afetar um recém‑nascido prematuro que ocorrem com frequência.

O bebê talvez precise de outras transfusões após o nascimento. Às vezes, não há necessidade de transfusão até após o nascimento.