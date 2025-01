Exames e prevenção do câncer de mama

Pode ser desafiador manter-se em dia com as recomendações mais recentes quanto aos exames preventivos para o câncer de mama, tais como qual é a época em que as mamografias devem ser iniciadas. Além disso, as organizações médicas podem mudar suas recomendações ao longo do tempo ou as recomendações podem variar entre organizações.

Algumas pessoas acreditam que realizar mais exames é melhor, mas realizar exames também pode ter desvantagens. Por exemplo, às vezes, os exames preventivos para o câncer de mama indicam que o câncer está presente quando na verdade não está (o chamado resultado falso-positivo). Uma biópsia de mama costuma ser feita quando há um resultado positivo no exame preventivo da mama. Um resultado falso-positivo significa ter que realizar uma biópsia que não é necessária e sujeitar a mulher a ansiedade, dor e despesas desnecessárias. Devido a esses possíveis problemas, as organizações recomendam que algumas pessoas não precisam fazer exames preventivos. Essas pessoas incluem aquelas que são mais jovens ou mais velhas do que uma determinada idade (consulte a barra lateral Câncer de mama: quando a mamografia preventiva deve ser iniciada?). As mulheres devem discutir as recomendações atuais, bem como seu próprio risco e prioridades com o profissional de saúde e decidir qual tipo de exame preventivo, se houver, é adequado para elas.