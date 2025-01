Várias mutações genéticas aumentam o risco de ter câncer de mama. As mutações nos genes BRCA1 e BRCA2 estão presentes em menos de 1% das mulheres. Essas mutações são mais comuns em pessoas de ascendência judaica asquenaze. Cerca de 5% a 10% das mulheres com câncer de mama têm uma dessas mutações genéticas. Se uma mulher tiver uma dessas mutações, ela tem aproximadamente 50% a 85% de chance de ter câncer de mama até o fim da vida. O risco de ter câncer de mama até os 80 anos de idade é de aproximadamente 72% na presença de uma mutação no BRCA1 e de aproximadamente 69% na presença de uma mutação no BRCA2. No entanto, se uma mulher tiver câncer de mama, sua chance de morrer em razão dele não será necessariamente maior que a chance de qualquer outra mulher com câncer de mama.

Ter uma mutação no BRCA também aumenta o risco de ter câncer de ovário. As mulheres com mutações no gene BRCA1 têm um risco de aproximadamente 40% de desenvolver câncer de ovário. No caso de mulheres com mutações no gene BRCA2, o risco é aproximadamente 15%.

Homens que têm uma mutação no gene BRCA têm um risco de 1% a 2% de desenvolver câncer de mama.

As mulheres com uma dessas mutações precisam ser monitoradas com mais atenção quanto à presença de câncer de mama, por exemplo, por meio da realização de exames mais frequentes ou por meio de exames preventivos, incluindo tanto a mamografia como a ressonância magnética (RM). Alternativamente, elas podem tentar impedir o surgimento do câncer tomando tamoxifeno ou removendo ambos os seios (mastectomia dupla).