Medical University of South Carolina

Efeitos do envelhecimento no sistema reprodutor feminino

Alterações nos órgãos reprodutores femininos ocorrem rapidamente na época da menopausa (a menopausa é definida como sendo um ano completo após o último ciclo menstrual). Os ciclos menstruais cessam e os ovários param de produzir estrogênio.

Após a menopausa, ocorre o adelgaçamento (atrofia) dos tecidos dos pequenos lábios (que rodeiam a abertura da vagina e da uretra), clitóris, vagina e uretra. Esse adelgaçamento pode causar irritação crônica e secura vaginal. Existe uma probabilidade maior de ocorrer corrimento vaginal ou infecções no trato urinário. Também após a menopausa, o útero, as trompas de Falópio e os ovários ficam menores.

Com o envelhecimento, ocorre uma diminuição da massa muscular e do tecido conjuntivo, incluindo dos existentes nos músculos, ligamentos e outros tecidos que servem de suporte à bexiga, ao útero, à vagina e ao reto. Assim, é possível que os órgãos afetados percam a sustentação e caiam (prolapso), o que às vezes causa uma sensação de pressão pélvica ou entupimento. Eles podem ficar salientes na abertura da vagina e causar dificuldade em urinar ou perda de controle da micção ou evacuação (incontinência). Mulheres que tiveram filhos são mais propensas a ter esses problemas, mas eles podem afetar qualquer mulher.

Você sabia que...

Uma vez que há menos estrogênio para estimular os dutos de leite, os seios diminuem de tamanho. O tecido conjuntivo que sustenta as mamas também diminui. A perda da sustentação contribui para as alterações no formato das mamas. O tecido fibroso nos seios é substituído por gordura, tornando os seios menos firmes.

As mudanças relacionadas à idade nos órgãos reprodutores não interferem no prazer sexual. No entanto, a secura vaginal após a menopausa pode causar dor durante a atividade sexual e algumas mulheres sentem uma diminuição na libido.