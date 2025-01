Considerações gerais sobre o sistema reprodutor feminino

Considerações gerais sobre o s... Vídeo

O sistema reprodutor feminino é formado pelos órgãos genitais externos e pelos órgãos genitais internos. Outras partes do corpo também afetam o desenvolvimento e funcionamento do sistema reprodutor. Eles incluem os seguintes:

Hipotálamo (uma região do cérebro)

Hipófise (localizada na base do cérebro, diretamente abaixo do hipotálamo)

Glândulas adrenais (localizadas sobre os rins)

O hipotálamo coordena as interações entre os órgãos genitais, a hipófise e as glândulas adrenais para regular o sistema reprodutor feminino (consulte a figura Principais glândulas endócrinas). Estas partes do corpo interagem umas com as outras ao liberar hormônios. Os hormônios são mensageiros químicos que controlam e coordenam as atividades do corpo.

O hipotálamo secreta o hormônio liberador de gonadotrofina, que estimula a hipófise a produzir o hormônio luteinizante e o hormônio folículo-estimulante. Esses hormônios estimulam os ovários a secretar os hormônios sexuais femininos, estrogênio e a progesterona e alguns hormônios do sexo masculino (andrógenos) (os hormônios sexuais masculinos estimulam o crescimento de pelos pubianos e das axilas na puberdade e mantêm a massa muscular tanto em meninas como em meninos). Após o parto, o hipotálamo emite sinais à glândula hipófise para produzir a prolactina, um hormônio que estimula a produção de leite.

As glândulas adrenais produzem pequenas quantidades de hormônios sexuais femininos e masculinos.