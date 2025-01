Sintomas

Exame pélvico

Ultrassonografia

Cirurgia exploratória

Geralmente, o médico suspeita da presença de torção anexial com base nos sintomas e nos resultados de um exame físico e de uma ultrassonografia.

Uma ultrassonografia é realizada por meio da introdução de um dispositivo de ultrassom na vagina (ultrassonografia transvaginal). Se o ovário estiver torcido, esse procedimento pode mostrar que o ovário está aumentado ou uma massa no ovário, que dá respaldo ao diagnóstico de torção anexial. Geralmente, uma ultrassonografia com Doppler a cores consegue determinar se houve interrupção do fluxo de sangue para os ovários.

A cirurgia para visualizar os ovários é a única maneira de confirmar o diagnóstico.