Como se manter seguro durante tempestades de inverno e perigos do clima frio

Tempestades de inverno podem trazer frio extremo, gelo, neve e quedas de energia, criando sérios riscos à saúde e à segurança. Segundo especialistas em preparação para emergências, lesões e mortes durante o inverno são frequentemente evitáveis com planejamento e conscientização adequados.

Quando uma tempestade de inverno é prevista, preparar-se com antecedência e compreender os riscos associados ao clima frio pode fazer toda a diferença. O site Ready.gov e especialistas em saúde pública recomendam se manter informado, limitar viagens e tomar precauções para proteger sua saúde e segurança.

Veja aqui mais detalhes sobre alguns riscos e práticas recomendadas para proteger você e as pessoas ao seu redor quando ocorrer uma tempestade de inverno.

Hipotermia, úlcera de frio e exposição ao frio

A exposição ao frio ocorre quando o corpo perde calor mais rapidamente do que pode produzir. A exposição prolongada a temperaturas baixas, especialmente com vento, roupas molhadas ou abrigo inadequado, pode causar hipotermia ou úlcera de frio.

A hipotermia ocorre quando a temperatura do corpo cai muito, geralmente abaixo de 35 °C (95 °F). Os primeiros sintomas podem incluir calafrios, confusão, fala arrastada, falta de coordenação e fadiga. A hipotermia é um quadro clínico que coloca a vida em risco e requer atenção médica imediata.

A úlcera de frio ocorre quando a pele e os tecidos subjacentes congelam, afetando mais frequentemente os dedos das mãos, pés, ouvidos e o nariz. A pele pode ficar dormente, branca, inchada, com bolhas ou preta e coriácea. Não esfregue áreas com úlceras de frio, pois isso pode danificar a pele e os tecidos. O melhor a fazer é aquecer as áreas com ulcerações com água morna.

Para reduzir o risco:

Vista-se em camadas, incluindo gorros e luvas.

Mantenha as roupas secas e troque as roupas molhadas imediatamente.

Limite o tempo ao ar livre durante o frio extremo.

Verifique adultos mais velhos, crianças e qualquer pessoa sem calor adequado.

Procure assistência médica imediatamente se houver suspeita de hipotermia ou úlcera de frio.

Intoxicação por monóxido de carbono

As quedas de energia durante tempestades de inverno aumentam o risco de intoxicação por monóxido de carbono (CO), um quadro clínico grave e potencialmente fatal. O monóxido de carbono é um gás incolor e inodoro produzido pela queima de combustível. Se não houver ventilação adequada, automóveis, fornos, lareiras, aquecedores de água, aquecedores a gás, aquecedores a querosene e fogões (incluindo fogões a lenha e fogões a carvão briquete) podem causar intoxicação por monóxido de carbono. Por exemplo, quando o cano de escapamento de um carro em movimento é bloqueado por acúmulo de neve ou outro objeto, os níveis de monóxido de carbono sobem rapidamente dentro do carro.

Os sintomas de intoxicação por monóxido de carbono podem incluir dor de cabeça, tontura, fraqueza, náusea, confusão e perda de consciência.

Para prevenir a intoxicação por monóxido de carbono, mantenha saídas de ar e chaminés livres de neve e resíduos. Instale detectores de monóxido de carbono alimentados por bateria ou com bateria de reserva em sua casa. Em caso de suspeita de intoxicação por monóxido de carbono, respire ar fresco imediatamente e procure atendimento médico de emergência.

Retirar neve e esforço excessivo

Retirar neve é uma causa comum de lesões relacionadas ao inverno e emergências médicas. A combinação de temperaturas frias e esforço físico aumenta a pressão no coração, especialmente em pessoas com doenças cardíacas preexistentes ou fatores de risco. O esforço excessivo ao retirar a neve pode desencadear ataques cardíacos, dor torácica, falta de ar e lesões musculares e nas costas.

Para reduzir o risco:

Vá com calma e faça pausas frequentes.

Empurre a neve em vez de levantá-la, quando possível.

Pegue menos neve na pá.

Pare imediatamente se sentir dor no peito, tontura ou falta de ar.

Pessoas com doença cardíaca ou que não estão acostumadas a atividades extenuantes devem pedir ajuda ou contratar serviços de remoção de neve.

Armazenamento de água de emergência e riscos de afogamento

Encher uma banheira de água antes de uma tempestade de inverno pode fornecer um suprimento de água de emergência em caso de queda de energia ou encanamento congelado. No entanto, essa precaução envolve considerações de segurança importantes. Banheiras cheias de água representam um risco de afogamento, especialmente para crianças pequenas, animais de estimação ou indivíduos com mobilidade reduzida ou deficiências cognitivas. Como uma criança pode se afogar em apenas alguns centímetros de água, mesmo os recipientes cheios de água, são perigosos.

Nunca deixe bebês ou crianças sem vigilância ao redor de água parada e mantenha as portas do banheiro fechadas ou use travas de segurança. Esvazie a banheira assim que a água de emergência não for mais necessária. Mesmo pequenas quantidades de água podem ser perigosas se não houver supervisão constante.

Trenó, veículos e acidentes recreativos

A neve e o gelo aumentam o risco de lesões em alta velocidade ao utilizar trenós, motos de neve, quadriciclos e veículos motorizados. Colisões e quedas podem resultar em traumatismos cranianos, lesões da medula espinhal e traumatismo interno. Os riscos mais comuns de acidentes incluem andar de trenó perto de estradas, árvores ou cercas, andar sem capacete ou equipamento de proteção, não usar cinto de segurança ou dirigir em velocidade excessiva para as condições de gelo.

É muito importante usar capacete ao andar de trenó, esquiar ou pilotar motos de neve e quadriciclos. Além disso, escolha áreas designadas para andar de trenó, longe do trânsito e de obstáculos como árvores. Dirija devagar, aumente a distância e evite viagens desnecessárias. Nunca consuma álcool antes de realizar atividades recreativas de inverno.

As lesões na cabeça e na medula espinhal podem ser graves, mesmo quando os sintomas são leves. Sempre busque avaliação médica após impactos significativos.

Escorregões e quedas no gelo

Calçadas, entradas de garagem e escadas com gelo aumentam significativamente o risco de escorregões e quedas, especialmente entre os adultos mais velhos. As quedas podem resultar em concussões, fraturas e lesões no quadril que podem ter consequências de longo prazo.

Dicas de prevenção:

Use calçados ou botas com boa aderência ao solo.

Use corrimãos e caminhe cuidadosamente sobre superfícies geladas.

Aplique sal ou areia para derreter o gelo nas calçadas.

Incentive adultos mais velhos a permanecerem em ambientes fechados durante condições de gelo, quando possível.

Depois de uma queda, procure assistência médica se houver impacto na cabeça, dor intensa, confusão ou dificuldade para andar.

Como se manter seguro durante a tempestade

As tempestades de inverno trazem consigo perigos únicos que vão além das baixas temperaturas. Entender os riscos e adotar medidas preventivas simples pode ajudar a proteger você, sua família e sua comunidade.

Mantenha-se informado por meio de alertas meteorológicos, prepare sua casa e seus suprimentos de emergência e priorize a segurança durante e após a tempestade. Em caso de dúvida, procure assistência médica. O tratamento precoce pode salvar vidas e prevenir complicações sérias.

Preparar-se hoje pode fazer toda a diferença quando o inverno chegar.