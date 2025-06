Cerca de um terço dos adultos americanos pode ter deficiência de ferro. Precisamos de ferro para produzir hemoglobina, a substância das células vermelhas do sangue que transporta oxigênio por todo o corpo. Os sintomas comuns da deficiência de ferro incluem dificuldade de concentração e fadiga. Mas as pessoas que apresentam esses sintomas podem achar que eles se devem a outra causa e não tomar providências para tratar a deficiência de ferro subjacente. Se não for controlada, a deficiência de ferro pode levar à anemia por deficiência de ferro. Os sintomas da anemia ferropriva tendem a surgir gradualmente e são semelhantes aos sintomas causados por outros tipos de anemia. Esses sintomas incluem fadiga, fraqueza, falta de ar e palidez. Com ferro muito baixo, alguns indivíduos apresentam sintomas de pica (vontade de comer uma substância que não é alimento, como gelo, sujeira, tinta ou giz).

O tratamento da anemia por deficiência de ferro começa com a identificação e o tratamento da causa da deficiência de ferro e, em seguida, com a reposição normal dos estoques de ferro do corpo. Veja a seguir algumas das causas mais comuns de anemia por deficiência de ferro e o que se pode esperar quando a doença é tratada.

Causa n.º 1 – Perda geral de sangue

Em adultos, a deficiência de ferro é mais comumente causada pela perda de sangue. Essa perda de sangue pode ser proveniente de várias fontes. Um ferimento ou trauma pode causar uma perda significativa de sangue em um curto período de tempo. Em mulheres que menstruam, o sangramento menstrual é a causa mais comum de deficiência de ferro. Às vezes, o sangramento menstrual pode não ser considerado uma causa em jovens. Em homens e mulheres na pós-menopausa, a deficiência de ferro geralmente indica sangramento, na maioria das vezes no trato digestivo — por exemplo, de uma úlcera com sangramento ou de um pólipo no cólon. O sangramento crônico devido ao câncer de cólon é uma causa grave em adultos de meia-idade e idosos.

Causa n.º 2 – Diminuição da absorção

A diminuição da absorção de ferro no trato digestivo, conhecida como má absorção, pode resultar de vários distúrbios. A doença celíaca é um distúrbio comum que causa má absorção. Outras possíveis causas incluem cirurgias bariátricas e remoção do intestino, além de doenças genéticas raras.

Causa n.º 3 – Dieta inadequada/aumento das necessidades

Nos Estados Unidos, a anemia raramente resulta da ingestão de pouco ferro, uma vez que é adicionado ferro suplementar a muitos alimentos. No entanto, para algumas populações com maiores necessidades de ferro, uma dieta com ferro limitado pode levar à deficiência de ferro e até mesmo à anemia por deficiência de ferro. As mulheres grávidas, que geralmente iniciam a gravidez com estoques de ferro levemente reduzidos, têm necessidades maiores de ferro. À medida que a gravidez avança, o aumento do volume sanguíneo e as necessidades do feto podem levar à deficiência de ferro, às vezes com anemia, às vezes sem. Os bebês e as crianças pequenas também correm o risco de sofrer de deficiência de ferro devido às suas dietas, principalmente se forem muito exigentes ou consumirem uma grande quantidade de laticínios.

Causa n.º 4 – Diálise

As pessoas que fazem diálise devido à insuficiência renal, especialmente aquelas que tomam medicamentos que estimulam o corpo a produzir glóbulos vermelhos (agentes estimuladores da eritropoiese),podem apresentar risco de deficiência de ferro. Normalmente, esses indivíduos são monitorados rotineiramente quanto à deficiência de ferro.

Como a anemia por deficiência de ferro é diagnosticada e tratada

É melhor pensar na deficiência de ferro em um espectro. A anemia pode ser o resultado mais grave, mas a deficiência de ferro deve ser tratada mesmo que a pessoa ainda não esteja anêmica. A anemia é diagnosticada com exames de sangue de rotina, conhecidos como hemograma. O diagnóstico da deficiência de ferro é um pouco mais desafiador. O exame mais preciso para determinar a deficiência de ferro é a medição do nível de ferritina (uma proteína que armazena o ferro). Um nível baixo de ferritina indica deficiência de ferro. No entanto, os níveis de ferritina são às vezes enganadores porque podem estar falsamente elevados (e, assim, parecer normais) devido a lesões hepáticas, inflamação, infecção ou câncer. As pessoas devem garantir que os médicos estejam cientes de quaisquer outras condições médicas que tenham, pois algumas podem influenciar os resultados dos exames.

Uma vez identificada a deficiência de ferro, o tratamento consiste em abordar a causa raiz da deficiência, incluindo a interrupção da perda de sangue e a reposição do ferro perdido no organismo. Para a maioria das pessoas, uma dieta rica em ferro (incluindo alimentos como carnes, mariscos, frutas secas, cereais, verduras e feijões) não é suficiente para repor os estoques de ferro, sendo necessária a suplementação oral ou intravenosa.

O que saber sobre o uso de suplementos orais de ferro

A correção da anemia por deficiência de ferro com suplementos orais de ferro geralmente leva cerca de seis semanas, mas pode levar mais tempo para preencher totalmente os estoques de ferro, mesmo depois que o sangramento tiver cessado. Os suplementos de ferro são em geral tomados por via oral. Os suplementos de ferro tornam as fezes escuras ou pretas e com frequência causam constipação.

Os suplementos de ferro têm a reputação de causar problemas digestivos, incluindo inchaço, cólicas e constipação. A boa notícia é que a maioria dos médicos recomenda tomar o suplemento em dias alternados, o que pode ajudar na absorção e reduzir os efeitos colaterais desagradáveis. As pessoas que pretendem começar a tomar suplementos de ferro devem conversar com seu médico sobre alergias e efeitos colaterais antes de começar. Há várias formulações de ferro que o médico pode fornecer e, às vezes, outros tratamentos, como amaciantes de fezes ou vitamina C, podem ajudar a limitar os sintomas digestivos desagradáveis.