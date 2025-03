Depois de vários dias resfriado, tudo o que você quer é se sentir melhor e voltar ao normal. Mas isso nem sempre acontece.

Às vezes, a congestão e a coriza são acompanhadas por fadiga e dor de cabeça. Tudo isso indica que você tem uma infecção dos seios paranasais, também chamada de sinusite. Sinusite é um dos quadros clínicos mais comuns que existem, mas isso não torna a doença menos desagradável de se ter. A melhor maneira de controlar os sintomas e reduzir o risco de complicações mais perigosas é entender o quadro clínico e as etapas a serem seguidas para um tratamento eficaz.

Aqui estão cinco coisas que os pacientes devem saber sobre sinusite que os ajudarão a distingui-la de outras doenças respiratórias.

1. A sinusite pode ter muitas causas

Existem quatro grupos de seios paranasais no crânio em torno das passagens nasais. Sinusite é o termo geral para inflamação de qualquer um dos seios paranasais. Muitas vezes, a sinusite é causada por uma infecção viral das vias aéreas superiores, como um resfriado, gerando um acúmulo de líquido. No entanto, também existem outras causas, incluindo bactérias e alergias sazonais, que podem causar inchaço progredindo para sinusite, assim como irritantes como partículas de poeira ou fumaça. Certos fungos também podem causar infecções dos seios paranasais. Pólipos nasais também podem estar associados a sinusite.

2. Há sintomas indicadores de sinusite

A sinusite está intimamente ligada a outras doenças respiratórias e é frequentemente acompanhada por inflamação das passagens nasais, causando congestão e coriza com secreção turva ou colorida.

Existem, no entanto, alguns sintomas específicos aos quais deverá estar atento. Muitas vezes, a sinusite é mais dolorosa do que outras doenças respiratórias. A pressão nos seios paranasais causa inchaço e dor nas bochechas, dor atrás dos olhos ou dores de cabeça. Fadiga é outro sintoma importante. Pessoas com sinusite se sentem mal e mais exaustas do que se estivessem com uma alergia ou resfriado.

3. O tratamento depende da gravidade e do momento da apresentação

O momento é outro indicador importante da sinusite. Em geral, um resfriado dura entre uma semana e dez dias. Se você não estiver se sentindo melhor após duas semanas, é hora de consultar um médico para saber se você tem sinusite. Comece com uma consulta com seu médico primário e esteja preparado para oferecer um cronograma detalhado da sua doença e sintomas. Os médicos podem diagnosticar sinusite com base nesses detalhes e em um exame físico. Em alguns casos, eles podem solicitar uma TC, que é o padrão ouro do diagnóstico.

No caso de sinusite com febre ou dor intensa por mais de 10 dias, os médicos podem receitar um antibiótico. Normalmente, os médicos recomendam remédios caseiros para ajudar a drenar os seios paranasais, incluindo

Respirar vapor de um banho quente

Cobrir os seios paranasais com toalhas quentes e úmidas

Beber líquidos quentes

Enxaguar com solução salina

Sprays nasais descongestionantes de venda livre

4. A sinusite pode se tornar crônica

As infecções de seios paranasais individuais são chamadas sinusite aguda. A sinusite é definida como crônica se estiver em curso por mais de 90 dias. Os médicos não entendem exatamente o que causa a sinusite crônica, mas isso envolve fatores que causam inflamação crônica. A sinusite também pode ser subaguda (durando de 30 a 90 dias) ou recorrente (quatro ou mais episódios de sinusite aguda por ano). Em geral, os sintomas da sinusite crônica são semelhantes aos da sinusite aguda.

Pacientes com suspeita de sinusite crônica são frequentemente encaminhados a um otorrinolaringologista, um especialista em ouvido, nariz e garganta (ORL). O tratamento tende a ter um envolvimento maior e pode incluir ciclos mais fortes de antibióticos, esteroides orais e outros medicamentos. Por fim, é possível que uma cirurgia seja recomendada dependendo da causa da sinusite.

5. O diagnóstico é crucial

A disseminação da infecção bacteriana para os olhos ou cérebro pode representar sérios riscos médicos. Se você, um amigo ou familiar, tiver sintomas de sinusite por mais de 14 dias, é essencial procurar cuidados adequados. Crianças, idosos e indivíduos imunocomprometidos devem ser especialmente cuidadosos.

A melhor maneira de prevenir a sinusite e suas complicações é evitar que a infecção ocorra em primeiro lugar. Isso é mais fácil dizer do que fazer, particularmente durante os meses de inverno. Mas se esforçar para se manter saudável pode fazer a diferença – lavar as mãos e manter distância segura de pessoas doentes. E se você ficar doente, cuide de si mesmo. Dormir bem e priorizar uma recuperação saudável são boas maneiras de evitar a sinusite.