Caso você tenha dores de cabeça, sinta dor ao mastigar ou ouça cliques ao mover a mandíbula, você pode estar sofrendo de um distúrbio temporomandibular (DTM). Existem muitos tipos de DTMs, cada um com suas próprias causas e sintomas. Saber como obter a ajuda certa para o seu DTM começa com entender um pouco mais sobre a doença e se preparar para uma conversa com seu médico. Aqui estão as respostas para algumas das perguntas mais comuns sobre DTMs.

Qual é a diferença entre ATM e DMT?

“ATM” é frequentemente usada como abreviação para dor na mandíbula e outros problemas. Mas ATM significa articulação temporomandibular. É apenas uma parte do corpo. Especificamente, as ATMs são as conexões entre os ossos temporais do crânio e o maxilar inferior (mandíbula).

Por outro lado, os DTM são problemas nas articulações, ligamentos, tendões ou músculos que conectam parte do crânio (o osso temporal) à mandíbula. Os DTMs, anteriormente chamados de distúrbios da ATM, são mais comuns entre mulheres em seus 20 e poucos anos e nas que têm entre 40 e 50 anos.

O que causa DTM?

Os médicos costumavam acreditar que problemas com a mordida de uma pessoa e como a mandíbula se une eram uma das principais causas de DTMs. Hoje, os médicos reconhecem que, frequentemente, esse não é o caso. Como resultado, a cirurgia está sendo menos frequentemente recomendada para DTMs do que antes, mas ainda é utilizada em alguns casos.

Para a maioria das pessoas, os DTMs têm vários fatores que contribuem, alguns dos quais os pacientes podem nem estar cientes. A maioria dos DTMs tem uma de duas causas. O primeiro é o trauma de grande escala, um golpe direto na mandíbula que leva à dor. A causa mais comum é o microtrauma, uma lesão por esforço repetitivo que se acumula ao longo do tempo. Caso você aperte a mandíbula quando está estressado, ranja os dentes durante o sono ou mastigue chiclete diariamente, esses comportamentos de baixa intensidade podem se somar levando ao DTM.

Quem eu devo consultar sobre a minha dor na mandíbula ou dores de cabeça?

Diferentes pacientes terão diferentes sintomas associados ao DTM. Sintomas comuns de DTM incluem dores de cabeça, dores nos músculos da mandíbula ao mastigar, estalido ou travamento da mandíbula, dor perto da articulação, dor ou rigidez no pescoço que irradia para os braços, tontura, dores de ouvido ou ouvidos tampados, problemas para dormir, e dificuldade para abrir a boca amplamente. Muitas vezes, os sintomas que a pessoa está apresentando influenciam o tipo de profissional de saúde com quem falará primeiro.

A dor orofacial é uma reconhecida especialidade odontológica. Mesmo que o dentista da sua família não seja especialista em dor orofacial, uma conversa com ele sobre a dor que você está sentindo é um bom lugar para começar. Quando o dentista perguntar sobre alterações na sua boca ou saúde, não pense apenas nos seus dentes. Relate dores de cabeça, dores na mandíbula e outros sintomas que possam estar ligados a um DTM. Em alguns casos, o dentista ou médico de família pode recomendar que você consulte um especialista para tratar o DTM.

Não há biomarcadores para DTMs. Os médicos normalmente o diagnosticam perguntando sobre seu histórico médico e fazendo um exame físico. Às vezes, eles solicitam exames de imagem. A melhor maneira de se preparar para essas conversas é organizar seus pensamentos para fornecer informações honestas e precisas sobre como e quando você está sentindo dor ou outros sintomas. Quanto mais detalhes você fornecer, melhor o médico realizará o diagnóstico do seu problema.

O que posso fazer em relação ao meu DTM?

Normalmente, os médicos se concentram em identificar a fonte da dor e a tratar. É importante localizar a fonte da dor e a verdadeira causa, em vez de tratar o local da dor. A fonte da dor de cabeça ou da dor no pescoço pode ser, na verdade, na ATM. Ao ajudar pacientes a navegar pelo quadro de dor associado aos DTMs, os médicos frequentemente recomendam um protetor bucal e analgésicos. Em outros casos, os médicos sugerirão fisioterapia e exercícios mandibulares, outros medicamentos e cirurgia. Outra recomendação pode ser consultar um terapeuta ou especialista em saúde comportamental para ajudar a manter o estresse sob controle se os indivíduos estiverem apertando a mandíbula.

Qual protetor bucal devo obter?

Um protetor bucal é uma tática comum para reduzir a dor causada pelos DTMs. Há inúmeras opções de protetor bucal por aí. Eles são como ternos. Você pode encomendar um terno sob medida para o seu tamanho e especificações exatos. Ou você pode comprar um da prateleira, que provavelmente não caberá tão bem. Em alguns casos, o ajuste ruim pode, na verdade, piorar a dor do DTM. É por isso que muitos dentistas recomendam um protetor bucal personalizado. Mas você não precisa começar com nada chique: um dispositivo plástico simples que se encaixa bem e é confortável resolverá o problema.