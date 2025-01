A esclerose múltipla (EM) é um distúrbio comum, e a jornada para esse diagnóstico pode ser complexa e desafiadora. A EM é uma doença autoimune que afeta o cérebro e a medula espinhal. É imprevisível e não tem cura. Cada caso é diferente, o que dificulta a identificação e o tratamento.

No entanto, a EM não é o diagnóstico devastador que já foi. Vários tratamentos eficazes estão disponíveis e podem ajudar as pessoas a lidar com a doença. Entender mais sobre a doença pode ajudar a reduzir o estresse e a ansiedade em torno da EM e ajudar os pacientes a se prepararem para conversas com seu médico. Aqui estão três coisas que todos deveriam saber.

1. Vários fatores aumentam a probabilidade de ser diagnosticado com EM

Normalmente, a esclerose múltipla começa entre 20 e 40 anos de idade, mas pode começar a qualquer momento entre as idades de 15 e 60 anos. É, de certa forma, mais comum entre mulheres. A esclerose múltipla é incomum entre crianças.

A causa da EM é desconhecida, mas uma explicação provável é que as pessoas são expostas no início da vida a um vírus (possivelmente um herpesvírus ou retrovírus) ou a alguma substância desconhecida que, de alguma forma, desencadeia o ataque do sistema imunológico aos tecidos do corpo. Na verdade, pesquisas recentes analisaram 955 militares em serviço ativo que foram diagnosticados com EM e descobriram que o risco de EM aumentou 32 vezes após a infecção pelo vírus Epstein-Barr, que é um tipo de herpesvírus.

A genética também pode desempenhar um papel. Ter um pai ou irmão com esse quadro clínico aumenta o risco de adquirir a doença. Mais um fator que as pessoas devem estar cientes é onde você cresceu. A EM é muito menos comum em climas ensolarados. Os pesquisadores acreditam que esse fator de risco tem a ver com a exposição à luz solar e à vitamina D. Baixos níveis de vitamina D podem dobrar as chances de diagnóstico de EM mais tarde na vida. Os níveis de vitamina D mais tarde na vida não parecem afetar as chances de desenvolver EM.

2. Os sinais e sintomas variam e podem desaparecer por conta própria

A EM pode afetar qualquer parte do cérebro ou da medula espinhal, e os sintomas podem variar significativamente de pessoa para pessoa e de episódio para episódio. Os sintomas iniciais incluem:

Formigamento, dormência, dor, queimação e prurido nos braços, pernas, tronco ou rosto e, às vezes, sentido de tato reduzido

Perda de força ou destreza em uma perna ou mão, que pode ficar rígida

Problemas com a visão

Os sintomas surgem com frequência (conhecidos como recidiva) e diminuem (conhecidos como remissão) aparentemente sem causa ou motivo. Antes de um diagnóstico de EM, apresentar esses sintomas, com recidivas e remissões, pode ser confuso e estressante. Pode ser útil prestar atenção ao momento dos sintomas. Sintomas neurológicos causados por algo como um AVC acontecem muito rapidamente: um indivíduo que sofre um AVC pode perder a visão em menos de um minuto. Na EM, os sintomas tendem a se desenvolver mais lentamente, com um paciente perdendo a visão ou desenvolvendo visão dupla ao longo de um ou dois dias. Além disso, os sintomas da EM podem desaparecer após um período de tempo.

3. O tratamento pode reduzir significativamente as recidivas

Para indivíduos sem o diagnóstico de EM, eles podem ficar tentados a ignorar os sintomas após desaparecerem. Mas é crucial trabalhar para descobrir a causa dos sintomas e os discutir com um profissional de saúde. É o primeiro passo para diagnosticar a doença e iniciar o tratamento. Os pacientes devem conversar com seu clínico geral e defender um encaminhamento para um neurologista para realização de exames de imagem. A ressonância magnética (RM) é o melhor exame de imagem para detectar EM. Seja paciente com os profissionais de saúde enquanto eles trabalham para descartar outras causas potenciais para os sintomas.

Uma vez diagnosticada a EM, o tratamento pode prolongar significativamente os períodos de remissão. Em média, os indivíduos apresentam uma recidiva a cada um ou dois anos. Mas, com o tratamento, isso pode ser estendido para 10 ou até mesmo 20 anos entre as recidivas. Com base no quadro clínico e seus sintomas, os neurologistas podem orientar os pacientes em direção aos tratamentos e medicamentos mais eficazes.