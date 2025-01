A urticária pode ser causada por reações alérgicas, infecções virais e irritação física, mas, na maioria dos casos, a causa não pode ser identificada. No exemplo de uma reação alérgica, a alergia ocorre quando o corpo reage a partículas estranhas que ele não consegue tolerar. Os alérgenos são normalmente inofensivos, mas o sistema imunológico de uma pessoa com alergias os vê como sendo nocivos. Depois do primeiro contato do corpo com um alérgeno, os glóbulos brancos produzem anticorpos que preparam o sistema imunológico para o mesmo alérgeno da próxima vez que ele entrar no corpo. Os anticorpos se fixam a mastócitos. O contato posterior, mesmo com uma quantidade pequena do alérgeno, desencadeia a liberação de histamina pelos mastócitos. Quando a histamina é liberada, ela se fixa às células próximas e causa a dilatação e liberação de líquido dos vasos sanguíneos, originando o surgimento da urticária. Independentemente da causa, todas as urticárias resultam da liberação de histamina.