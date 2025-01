Em um transplante autólogo de células-tronco, células-tronco da medula óssea são removidas do corpo do próprio paciente antes do tratamento contra o câncer para protegê-las. Células-tronco podem ser coletadas de duas maneiras. O método principal envolve a coleta de células-tronco do sangue periférico. Para este procedimento, um medicamento é administrado alguns dias antes da coleta para estimular as células-tronco a saírem da medula óssea para a corrente sanguínea. Então se faz a coleta de sangue de um braço e este sangue passa por uma máquina de aférese, ou um “separador de células”, onde as células-tronco são removidas. Os componentes remanescentes do sangue voltam por um cateter para o outro braço. Se não foi possível obter células-tronco suficientes com este método, elas podem ser colhidas diretamente da medula óssea. Para colher células-tronco da medula óssea, o médico usará uma seringa especial para colher medula óssea do osso do quadril. Uma vez colhida, a medula óssea é processada para remover as células-tronco.