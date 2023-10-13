Um aparelho de PET-TC combina as capacidades da PET e da TC em uma máquina para identificar tecido anormal e sua localização. No entanto, aparelhos padrão do passado geralmente deixavam de visualizar pequenas lesões devido ao movimento causado pelo ciclo respiratório, pelo batimento cardíaco ou por movimentação do paciente.

A nova tecnologia permite que um aparelho de PET-TC detecte lesões de até 2,0 mm, com melhor delineamento dos limites, encontrando tecido canceroso precocemente e evitando que o tecido viável seja exposto à radiação. Esses aparelhos também possuem capacidades relacionadas à propagação respiratória, acrescentando detalhes e clareza às áreas sujeitas ao movimento, como coração e pulmões.

Durante esse procedimento, o paciente inicialmente recebe um radiofármaco injetável, que leva cerca de 60 a 90 minutos para se distribuir pelo corpo.

O paciente então se deita em uma mesa que se move lentamente para dentro de um aparelho em forma de anel, enquanto ele obtém informações necessárias para gerar imagens de PET e TC. O paciente não costuma sentir nada durante o exame, que pode durar de 15 a 60 minutos.