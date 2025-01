O coração é um músculo pulsante que bombeia sangue continuamente para o resto do corpo. O que comumente chamamos de batimento cardíaco é a contração rítmica das quatro câmaras cardíacas. Cada batimento cardíaco é estimulado por sinais elétricos que viajam por uma via específica no coração. Esses sinais podem ser rastreados e registrados por um eletrocardiograma ou ECG. Os sinais elétricos do coração começam no nó sinoatrial, ou nó SA, que fica na câmara (ou átrio) direita superior. Em seguida, o sinal viaja para os átrios direito e esquerdo, causando sua contração e impulsionam o sangue para as câmaras inferiores, ou ventrículos. O sinal elétrico continua para os ventrículos através do nó atrioventricular, ou nó AV, e depois para o tecido que separa os ventrículos através do feixe de His. O sinal continua descendo pelo feixe de His seguindo para os feixes esquerdo e direito, localizados nos ventrículos. Quando o sinal alcança os ventrículos, ele causa a contração dos ventrículos bombeando sangue para os pulmões e corpo, completando o batimento cardíaco. Este sistema funciona como o marca-passo do próprio corpo e mantém o coração batendo a um ritmo normal de 60 a 100 batimentos por minutos. Se a atividade deste sistema for interrompida devido a uma lesão no coração ou outra doença, o coração poderá passar a bater em uma velocidade anormal ou ritmo irregular. Caso isso venha a ocorrer, o fluxo de sangue para o cérebro e outras partes do corpo poderia ficar comprometido.