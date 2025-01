O sarampo é uma doença altamente contagiosa causada pelo vírus do sarampo. O vírus do sarampo reside no muco do nariz e da garganta da pessoa contaminada. Quando ela espirra ou tosse, isso faz com que gotículas sejam lançadas no ar. O vírus contido nas gotículas pode permanecer ativo nas superfícies por até duas horas. O vírus é disseminado quando alguém entra em contato com as gotículas infectadas.

Após a exposição ao vírus do sarampo, ocorre um período de incubação de 10 a 12 dias, durante o qual não há nenhum sinal da doença. Durante este tempo, o vírus começa a se multiplicar e infectar as células das vias respiratórias, olhos e gânglios linfáticos, aumentando os níveis do vírus na corrente sanguínea.

A primeira etapa da doença se manifesta através de coriza, tosse e febre baixa. Conforme a infecção avança, os olhos da pessoa ficam vermelhos e sensíveis à luz.

A segunda etapa do sarampo se manifesta por meio de febre alta, chegando às vezes a ficar entre 39,4° C a 40,5° C, e pela erupção cutânea com manchas vermelhas característica da doença. Essa erupção cutânea geralmente tem início no rosto e depois se espalha em direção ao tórax, costas, braços e pernas, incluindo as palmas das mãos e as solas dos pés. Depois de aproximadamente cinco dias, a erupção cutânea desaparece gradativamente na mesma ordem em que ela apareceu. Pequenos pontos brancos, denominados manchas de Koplik, podem também surgir na boca.

Uma pessoa com sarampo permanece contagiosa até quatro dias antes e quatro dias após o surgimento da erupção cutânea.