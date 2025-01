Durante a gravidez, o trato intestinal do feto é revestido de material fecal verde escuro chamado mecônio. Enquanto ainda dentro do útero, uma série de fatores podem levar a um aumento no movimento intestinal e ao relaxamento do esfíncter anal. Isto resulta na passagem de mecônio para o fluido amniótico. Quando isto acontece, o fluido amniótico e o mecônio se misturam formando um fluido espesso e esverdeado.

SAM pode se desenvolver se o bebê arfar ou inalar durante o parto, fazendo com que a mistura de mecônio seja aspirada para os pulmões. Angústia fetal e parto pós-termo são os motivos mais comuns para aspiração meconial, mas ele também está associado a complicações com o cordão umbilical, quadros clínicos crônicos e retardo do crescimento intrauterino.

A aspiração de mecônio pode causar um bloqueio parcial ou completo das vias aéreas do bebê. O mecônio fica preso nas vias aéreas quando o bebê expira. O pulmão afetado pode se expandir demasiadamente. A superexpansão de uma parte do pulmão pode, eventualmente, resultar em ruptura e depois colapso do pulmão. Mecônio também causa irritação das vias aéreas e pulmões do bebê.