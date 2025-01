A radioterapia de intensidade modulada, ou IMRT (intensity modulated radiation therapy), é um dos mais avançados métodos de tratamento disponível em radioterapia com feixes externos. Inicialmente, é realizado um exame de TC na região afetada para estabelecer os contornos exatos do tumor e do tecido saudável circundante e, portanto, determinar a dose de radiação. Com base nesses dados, o feixe de radiação é modulado em diferentes níveis de intensidade por um colimador multifolhas controlado por computador. As “folhas” desse dispositivo entram e saem periodicamente moldando o feixe de radiação ao formato do tumor. Os feixes entram no corpo a partir de ângulos diferentes para maximizar a dose aplicada no tumor. A tecnologia IMRT ajuda a proteger o tecido saudável adjacente, expondo-o apenas a pequenas doses de radiação, enquanto o tumor recebe uma dose maior e potencialmente mais eficaz. Esse fluxo de radiação está mudando em toda a área. O efeito líquido é a maior precisão do formato da radiação ao redor do tumor com IMRT do que com a radiação convencional.