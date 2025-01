A pele é o maior órgão do corpo humano. A exposição a calor extremo, radiação, choque elétrico ou a agentes químicos pode queimar a pele causando dor, formação de bolhas e, em casos graves, danos irreversíveis. A epiderme é a camada mais externa da pele e a derme é a camada média, com o tecido subcutâneo situando-se abaixo. As queimaduras são classificadas como queimaduras de primeiro, segundo ou terceiro grau, dependendo da extensão e da profundidade do dano aos tecidos. Uma queimadura de primeiro grau causa dano na epiderme, provocando dor, vermelhidão e algum inchaço. Normalmente, esse tipo de queimadura sara sem deixar cicatrizes. Uma queimadura de segundo grau causa dano na epiderme e na derme, e essa queimadura geralmente resulta em dor, vermelhidão e formação de bolhas. As queimaduras de terceiro grau são as mais graves, pois os danos vão além das camadas superiores da pele e atingem o tecido subcutâneo sensível, destruindo nervos, vasos sanguíneos e outros componentes da derme. As queimaduras de terceiro grau extensas podem ser fatais, pois a ameaça de infecção é altíssima. De fato, a infecção bacteriana é a causa principal de morte em vítimas de queimaduras.