Geralmente, o ar se move por esta trompa para equalizar a pressão no ouvido médio com aquela ao redor de nós. Isso é especialmente importante quando há grandes mudanças de pressão atmosférica externa, tais como em voos ou mergulhos. Por exemplo, conforme uma aeronave aumenta a altitude, a pressão atmosférica na cabine gradualmente diminui. Isso faz com que a pressão no ouvido médio pareça ser relativamente mais elevada e o tímpano fique ligeiramente saliente.