Para ajudar a aliviar o desconforto do trabalho de parto, muitas mulheres optam por realizar um procedimento chamado de peridural para amortecer a parte inferior do corpo. Antes de este procedimento começar, a mulher pode receber uma infusão intravenosa de líquidos para ajudar a manter a pressão arterial. Um monitor fetal também é colocado no abdômen da mulher para monitorar a frequência cardíaca do bebê. Depois disso, a mulher é posicionada deitada de lado ou sentada com sua coluna vertebral curvada. Assim que ela estiver em posição, o médico anestesista localiza a área adequada em sua coluna vertebral, limpa a área e injeta uma pequena quantidade de anestésico local para amortecer a pele no local de aplicação da injeção. Independentemente da posição em que ela se encontrar, a mulher precisa ficar bem parada enquanto o médico insere de maneira cuidadosa e lenta uma agulha longa em sua coluna vertebral.

A agulha atravessa a pele e a área entre as vértebras até chegar no espaço localizado um pouco antes da membrana que envolve os nervos vertebrais. Esta membrana é chamada de dura-máter, por isso o nome peridural. Assim que a agulha está em posição, o médico anestesista vai se certificar de que a agulha não passou para dentro da dura-máter ou para dentro de um vaso sanguíneo. A seguir, um cateter fino é passado pela agulha e para dentro do espaço peridural. Depois disso, é administrada medicação através deste cateter, amortecendo as partes inferiores do corpo da mulher e, com isso, reduzindo o desconforto do trabalho de parto.