Durante o trabalho de parto, o útero se contrai em intervalos regulares, determinando a dilatação da abertura do útero, o colo do útero. Essas contrações são comumente designadas dores do trabalho de parto. Quando as contrações fizerem o colo do útero dilatar até 10 centímetros, a abertura ficará grande o suficiente para permitir a passagem do bebê do útero para a vagina. A vagina é um tubo muscular que pode se expandir para alojar a cabeça e os ombros do bebê. As contrações uterinas continuam até o parto do bebê e saída da placenta.