Durante a visão normal, a luz passa através da córnea, a camada clara que cobre o olho e, então, passa pela pupila, que é na verdade, um orifício na parte colorida do olho ou da íris. Logo, a luz passa pelo cristalino, que foca a imagem na retina na parte posterior do olho. Nesse ponto, a imagem é convertida em sinais elétricos que são enviados ao cérebro.

Uma pessoa que é míope (miopia) vê com clareza objetos mais próximos, porém uma vez que a longitude do olho é extensa, as imagens de objetos distantes são focadas na parte frontal da retina, fazendo com que as imagens fiquem embaçadas.