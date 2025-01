A medula espinhal é protegida pela coluna enquanto transporta mensagens do cérebro e para o cérebro. Contudo, mesmo que a medula espinhal esteja protegida pelos ossos circundantes e ligamentos, ela ainda pode ser lesionada.

Durante uma mielografia, o paciente é colocado em uma mesa de radiografia em posição lateral ou frontal. Uma anestesia local é injetada na pele para anestesiar a área na qual o material de contraste ou contraste radiopaco será injetado. Uma agulha longa é, então, utilizada para injetar o contrate radiopaco especial no canal espinhal. Após a injeção do contraste radiopaco, os filmes de radiografia são tirados à medida que a mesa de radiografia se inclina para cima e para baixo, permitindo que o contraste radiopaco flua pelo canal espinhal do paciente. O médico analisará o filme de raio-X, ou mielograma, para determinar a localização e o tipo de lesão na medula espinhal e, então, determinar a terapia apropriada.