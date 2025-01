Os vírus são agentes infecciosos que entram e se replicam em células saudáveis. Para que os vírus se fixem, os receptores em sua superfície precisam ligar-se aos receptores situados na parte externa da célula saudável. Isso permite que a membrana viral se funda com a membrana celular e libere o material genético usado na replicação viral.

O potencial de recuperação depende do tipo de vírus. Os vírus podem causar danos e, se suas infecções não forem tratadas, potencialmente levar à morte.

Os fármacos antivirais atuam interrompendo o processo infeccioso. Dependendo do vírus e do medicamento, o processo de bloqueio pode ocorrer em muitos locais diferentes. Um medicamento impede o vírus de fundir-se com a célula saudável bloqueando um receptor que ajuda o vírus a aderir à célula. Ao impedir esta adesão, os vírus não conseguem entrar na célula ou infectá-la.