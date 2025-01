O ligamento cruzado anterior, ou LCA, está localizado no centro do joelho, juntamente com o ligamento cruzado posterior, ou LCP. Esses ligamentos enrolam-se firmemente ao redor do fêmur e da tíbia para formar um padrão entrecruzado no joelho, que impede que a articulação se mova demais para frente ou para trás.

As lesões do LCA geralmente são relacionadas a esportes. No entanto, estiramento, laceração ou rompimento do LCA também podem ser causados por estresse físico repetitivo, como torção ou rotação excessiva do joelho.

A cirurgia artroscópica pode ser usada para substituir o ligamento rompido. Durante esse procedimento, é feito um desbridamento (shaver) artroscópico para remover os vestígios do ligamento rompido. Em seguida, um orifício é perfurado da frente da tíbia até a articulação do joelho, onde seria a adesão do LCA. Uma segunda abertura é feita no fêmur, a partir da articulação até o exterior. Em seguida, o tecido de reposição, ou enxerto, pode ser retirado do ligamento patelar. O terço médio do ligamento, juntamente com os fragmentos anexados da patela e tíbia (chamado blocos ósseos), é removido. O enxerto é puxado através de dois túneis, perfurados na tíbia e no fêmur. Ele é, então, fixado no lugar com o uso de parafusos. A cirurgia de reparo artroscópica do LCA normalmente é feita em ambulatório.