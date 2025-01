Dentro da área oca dos ossos, há um núcleo esponjoso chamado medula óssea. É aqui onde as células-tronco são produzidas. As células-tronco são células imaturas que podem se desenvolver em componentes do sangue: glóbulos vermelhos, que transportam oxigênio pelo corpo; glóbulos brancos, que combatem infecções; e plaquetas, que ajudam o sangue a coagular.

A leucemia mieloide aguda (LMA) é um câncer do sangue e da medula óssea. Em indivíduos saudáveis, as células-tronco produzem mieloblastos ou blastos, que se desenvolvem em tipos maduros de glóbulos brancos. Na LMA, esses blastos não se desenvolvem em células maduras e saudáveis, mas em vez disso, se desenvolvem em células imaturas ou anormais. Conforme o número dessas células anormais aumenta no sangue e na medula óssea, menos células sanguíneas e plaquetas saudáveis e funcionais são produzidas.

Existem diversos tipos de LMA que são categorizados de acordo com a maturidade dos glóbulos brancos no momento do diagnóstico e de acordo com a diferença dessas células em relação às células sanguíneas normais. As células cancerosas podem viajar na corrente sanguínea ou sofrer metástases para outros órgãos no corpo, onde começam a formar novos tumores. A LMA é o tipo mais comum de câncer sanguíneo em adultos, e também pode afetar crianças.

Os sintomas consistem em fadiga, febre, hemorragia e hematomas.