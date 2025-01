Dentro da área oca dos ossos, há um núcleo esponjoso chamado medula óssea. É aqui onde as células-tronco são produzidas. As células-tronco são células imaturas que se transformam em componentes do sangue: glóbulos vermelhos, que transportam oxigênio pelo corpo; glóbulos brancos ou linfócitos, que combatem infecções e plaquetas, que ajudam o sangue a coagular.

A leucemia linfocítica crônica (LLC) é um tipo de câncer no qual a medula óssea produz linfócitos em demasia. O termo “crônica” significa que as células cancerosas se multiplicam lentamente e que a doença leva bastante tempo para se desenvolver. NA LLC, os linfócitos produzidos são anormais e não são capazes de combater infecções. Conforme o número desses linfócitos anormais aumenta no sangue e na medula óssea, menos glóbulos brancos, glóbulos vermelhos e plaquetas saudáveis são produzidos. Isso pode causar sintomas de fadiga, infecção recorrente, anemia e fácil formação de hematomas.

A leucemia linfocítica crônica normalmente não produz sintomas nos estágios iniciais. O tratamento e o prognóstico dependem do estágio e da extensão da doença. A terapia padrão inclui “atitude expectante”, quimioterapia, radioterapia e terapia com anticorpos monoclonais. O transplante de células-tronco da medula óssea é outro tipo de terapia que está sendo testado em estudos clínicos. A leucemia linfocítica crônica é a segunda leucemia mais comum em adultos, e se desenvolve com mais frequência após a meia-idade. A LLC não é comum em crianças.