O coração é um músculo pulsante que bombeia sangue rico em oxigênio e nutrientes para o corpo pelo sistema circulatório. Dentro do coração, há quatro câmaras que coletam e depois redistribuem o sangue para os pulmões e o corpo. Vários quadros clínicos podem prejudicar a capacidade de o coração fazer o sangue circular de forma eficaz. Defeitos ou doenças do músculo ou das válvulas cardíacas podem impedir o coração de manter uma circulação de sangue adequada. A doença arterial coronariana, a hipertensão arterial ou o estreitamento ou obstrução das artérias podem comprometer a capacidade de os vasos sanguíneos distribuírem sangue de forma eficiente, aumentando, assim, a carga de trabalho do coração. Qualquer um desses quadros clínicos pode resultar em um aumento do tamanho do coração com função comprometida. Por fim, o coração com insuficiência não consegue bombear a quantidade de sangue que está sendo enviada para ele. Isso causa a formação de pressão dentro das câmaras cardíacas e do sistema venoso, resultando em um acúmulo de líquido nos tecidos corporais. Essa série de eventos com agravamento progressivo é chamada de insuficiência cardíaca congestiva (ICC). À medida que a ICC progride, muitas vezes ocorre inchaço, ou edema, nas pernas e nos pés. Também pode haver acúmulo de líquido nos pulmões causando falta de ar. Por fim, a insuficiência cardíaca pode afetar a função dos rins, aumentando ainda mais o acúmulo de líquido no corpo e provocando trabalho adicional para o coração com insuficiência. A ICC é um quadro clínico crônico com expectativa de vida reduzida. No caso de defeito valvar, pode ser necessária uma intervenção cirúrgica.