Quando as ondas sonoras atingem os ouvidos, elas são captadas pelo ouvido externo em forma de funil e são canalizadas no ouvido médio. Conforme o som passa para o ouvido médio, as ondas sonoras atingem a membrana timpânica ou o tímpano. As vibrações então passam pelo ouvido médio e atingem o ouvido interno preenchido de líquido.